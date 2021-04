Meteo Napoli | peggioramento da lunedì con rischio di temporali

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo il freddo e le precipitazioni odierne, la giornata di giovedì sarà abbastanza buona. Di pomeriggio il clima tornerà ad essere più mite. Venerdì ci sarà bel tempo, mentre sabato inizierà un aumento della nuvolosità che annuncerà un cambiamento. Il fine settimana trascorrerà variabile, ma comunque abbastanza mite ed in linea con valori di temperatura che dovrebbero essere nella media per la città di. Un aumento della probabilità di precipitazione è atteso per, quando non sono da escludere anche. Giovedì 8: sereno. Temperatura da 4°C a 15°C Possibilità di precipitazioni 10% Vento: in media da Nord-Est 8 Km/h, raffiche massime 36 Km/h Venerdì 9: sereno. Temperatura da 6°C a 16°C Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche massime 25 Km/h Sabato 10: nuvoloso. Temperatura da 8°C a 17°C Possibilità ...