Meteo Milano, peggiora già da venerdì (Di mercoledì 7 aprile 2021) A Milano le condizioni Meteo saranno buone solo nella giornata di giovedì, mentre da venerdì è atteso un aumento della nuvolosità con la possibilità di precipitazioni. I giorni successivi saranno caratterizzati da Meteo prevalentemente grigio, con la possibilità di precipitazioni che a tratti potranno assumere anche consistente intensità. Non sono da escludere anche temporali. La temperatura diminuirà nuovamente dopo un cenno di aumento. Giovedì 8: sereno. Temperatura da 0°C a 15°C Vento: in media da Ovest 6 Km/h, raffiche massime 22 Km/h venerdì 9: molto nuvoloso con rovesci. Temperatura da 3°C a 13°C Possibilità di precipitazioni 90% Vento: in media da Est 3 Km/h, raffiche massime 17 Km/h Sabato 10: molto nuvoloso con pioviggine. Temperatura da 8°C a 13°C Possibilità di precipitazioni ...

