Il Meteo verso il 20 Aprile, da confermare.POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Gli aggiornamenti modellistici odierni confermano un trend Meteo climatico decisamente orientato verso un periodo di variabilità atmosferica tipica della stagione primaverile e in modo particolare della fase di piena maturità stagionale. Potrebbero alternarsi, peraltro confermando le proiezioni stilate nei precedenti articoli, giornate di bel tempo climaticamente gradevoli a giornate decisamente instabili caratterizzate da fresco incipiente e frequenti temporali. C'è da dire che per la prossima settimana un po' tutti i centri di calcolo identificano il transito di un altro impulso d'aria fredda, meno dell'attuale ma pur sempre capace di mantenere le temperature su livelli inferiori al normale. Dopodiché potrebbe riaffacciarsi un po' ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo lungo Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 8 aprile Massime in aumento, intorno a 15/16 gradi e con valori leggermente inferiori lungo la costa. Venti inizialmente deboli occidentali, tendenti a ruotare da sud - ovest e a rinforzare sui rilievi e zona ...

Meteo, temperature in calo: aria polare, pioggia, vento e a volte neve Sono attese mareggiate lungo le coste del litorale e un sensibile calo delle temperature. Tanto che per il versante appenninico di confine con l'Emilia - Romagna la sala operativa di Protezione ...

Meteo lungo termine: sino al 20 Aprile, scossoni continui Meteo Giornale

Nuovo parcheggio al Croppo di Trontano: “Basta soste selvagge lungo la provinciale” A Trontano l’amministrazione comunale realizzerà un nuovo parcheggio in località Croppo, nella parte bassa del paese. L’area interessata dai lavori sarà quella compresa tra il ponte della Mizzoccola ( ...

