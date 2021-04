Metà dei bergamaschi pronti per l’elettrica (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un bergamasco su due è disposto a valutare l’acquisto di un’auto ibrida o elettrica nei prossimi tre anni. L’interesse supera l’80 per cento se si somma chi preferisce aspettare che la tecnologia sia più matura. Alle domande della prima indagine dell’Eco di Bergamo sul mondo delle auto elettriche hanno risposto, da tutta la provincia, 635 lettori del sito del giornale, con un’età compresa tra i 18 e gli 89 anni, per il 62 per cento uomini. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un bergamasco su due è disposto a valutare l’acquisto di un’auto ibrida o elettrica nei prossimi tre anni. L’interesse supera l’80 per cento se si somma chi preferisce aspettare che la tecnologia sia più matura. Alle domande della prima indagine dell’Eco di Bergamo sul mondo delle auto elettriche hanno risposto, da tutta la provincia, 635 lettori del sito del giornale, con un’età compresa tra i 18 e gli 89 anni, per il 62 per cento uomini.

Advertising

CarloCalenda : A Roma ci sono metà dei cestini per abitante rispetto a Milano. Altro che 500 'anfore', ne servono 13mila. Prima me… - Linkiesta : La rete idrica perde quasi la metà della portata, ma non è sempre colpa dei tubi bucati. Circa il 42% degli 8,2 mi… - TuttoH24 : Serra Pizzuta, collocata a sud di Matera, è uno dei luoghi verdi, gradevoli e poco frequentati, ideali per fare una… - FabioPozzi5 : RT @CarloCalenda: A Roma ci sono metà dei cestini per abitante rispetto a Milano. Altro che 500 'anfore', ne servono 13mila. Prima mettiamo… - dimarzov : @LeroyMerlinITA dopo un mese fatto un ordine dal sito ieri è arrivato con la metà dell'ordine arriva la mail che… -