Mercedes-Benz CLS - La berlina-coupé si rifà il look (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Mercedes-Benz presenta il restyling della CLS. La berlina sportiva prende spunto dai contenuti dei modelli più recenti della Casa tedesca ed eleva ulteriormente il suo status con modifiche mirate al design e alle dotazioni. Le prime consegne in Italia sono previste nel mese di settembre, ma i prezzi di listino non sono stati ancora ufficializzati. Pacchetto AMG per tutte. La CLS restyling è subito riconoscibile per la mascherina frontale ridisegnata e per il pacchetto AMG Line di serie per tutti gli allestimenti. La dotazione include i cerchi di lega da 20" in due varianti, il kit aerodinamico e le finiture esterne cromo argentato e nero lucido. Alla selezione di tinte carrozzeria si aggiunge la variante blu spettrale metallizzato, mentre il pacchetto Night AMG II opzionale consente di abbinare i caratteri scuri dei loghi esterni ...

