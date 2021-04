Mercato del lavoro in Campania, rapporto della Camera di commercio di Salerno: strategie per il post-Covid (Di mercoledì 7 aprile 2021) Questa mattina ha avuto luogo la presentazione del rapporto della Camera di commercio di Salerno “Mercato del lavoro in Campania: le passate dinamiche, i presenti effetti della crisi, le future traiettorie di sviluppo”, realizzato da un gruppo di ricerca del Centro Studi “Guglielmo Tagliacarne”, con la collaborazione di Confindustria Salerno. Il dossier analizza il Mercato del lavoro campano stimando l’impatto del Covid-19 sul sistema produttivo e ipotizzando possibili strategie future, funzionali ad un contenimento della recessione economica determinata dalla pandemia*. Marco Pini (Centro Studi Camere di commercio ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021) Questa mattina ha avuto luogo la presentazione deldididelin: le passate dinamiche, i presenti effetticrisi, le future traiettorie di sviluppo”, realizzato da un gruppo di ricerca del Centro Studi “Guglielmo Tagliacarne”, con la collaborazione di Confindustria. Il dossier analizza ildelcampano stimando l’impatto del-19 sul sistema produttivo e ipotizzando possibilifuture, funzionali ad un contenimentorecessione economica determinata dalla pandemia*. Marco Pini (Centro Studi Camere di...

