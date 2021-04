Meghan e Harry, l’accusa di William: preferiscono la fama alla famiglia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il legame tra William e Harry, prima dell’addio definitivo dei Sussex alla famiglia Reale, sembrava essere veramente indistruttibile. I due fratelli, uniti anche dalla sofferenza per la scomparsa prematura della madre Diana Spencer, hanno sempre camminato fianco a fianco, lavorando insieme, anche con il supporto di Kate Middleton, per sostenere numerose cause benefiche. Inizialmente, d’altronde, neanche l’arrivo di Meghan Markle nella vita di Harry sembrava aver cambiato le cose. I ‘Fab 4’, i favolosi quattro, così venivano chiamati i due fratelli e le loro consorti da chi aveva grande stima nel loro lavoro e da chi ne ammirava l’affiatamento. Tutto, però, è radicalmente cambiato dopo il matrimonio dei Duchi di Sussex. Se il bene che William e ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il legame tra, prima dell’addio definitivo dei SussexReale, sembrava essere veramente indistruttibile. I due fratelli, uniti anche dsofferenza per la scomparsa prematura della madre Diana Spencer, hanno sempre camminato fianco a fianco, lavorando insieme, anche con il supporto di Kate Middleton, per sostenere numerose cause benefiche. Inizialmente, d’altronde, neanche l’arrivo diMarkle nella vita disembrava aver cambiato le cose. I ‘Fab 4’, i favolosi quattro, così venivano chiamati i due fratelli e le loro consorti da chi aveva grande stima nel loro lavoro e da chi ne ammirava l’affiatamento. Tutto, però, è radicalmente cambiato dopo il matrimonio dei Duchi di Sussex. Se il bene chee ...

luca79ind : Bene, disattivo l account.. Harry e Meghan, parte il primo show Netflix: ecco di che si tratta - PasqualeMarro : #Harry bacchetta #Meghan, lei scoppia in lacrime, il video inedito - CoutureRoyals : 3- please @Libero_official do better with your sourcing, giornalisti, informatevi meglio e se avete bisogno chiedet… - ciakmag : #MeghanAndHarry debuttano su Netflix con una delle cause più care al duca di Sussex, gli #InvictusGames - Maryhours : Secondo me Meghan è una di quelle che dice a Harry la parola 'resilienza' ogni volta che lui vuole scappare a palazzo. -