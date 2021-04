Medicmove | salute e benessere in tv Tra gli ospiti Antonio Giordano e Alfonso De Nicola Salute e benessere

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nasce la prima rete italiana di medici, sanitari e specialisti del settore movimento e rieducazione motoria. Guidata dall’imprenditore partenopeo Luca D’Alterio, specializzato nel settore, la rete punta a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul valore medico e in termini di, piuttosto che semplicemente estetico, delle palestre. “E’ importante aiutare le persone – spiega D’Alterio – soprattutto in questo periodo a mantenere attivo il proprio stato diora che le palestre, luogo necessario per migliorare le proprie difese immunitarie per combattere il covid 19, sono chiuse proprio per la normativa anti corona virus”. Il network, che comprende più in generale medici, fisioterapisti, posturologi, personal trainer, esperti in scienze motorie e ...

