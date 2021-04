Medicine anti - Covid non autorizzate: sequestrati 6mila farmaci cinesi a Torino (Di mercoledì 7 aprile 2021) che promettevano di sconfiggere il . I del Nas di ne hanno sequestrate o ltre seimila che non erano autorizzazione da Aifa ed Ema . Le indagini sono partite lo scorso gennaio a seguito della scoperta, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 aprile 2021) che promettevano di sconfiggere il . I del Nas di ne hanno sequestrate o ltre seimila che non erano autorizzazione da Aifa ed Ema . Le indagini sono partite lo scorso gennaio a seguito della scoperta, ...

Advertising

tfabiani2 : RT @RaiNews: Nas sequestrano oltre 6mila medicinali di origine cinese, tra cui farmaci venduti come anti #COVID19 - Bianca34874951 : RT @TgLa7: #Medicine cinesi '#anti-#Covid', sequestrate 6mila confezioni - gigioLuc : RT @RaiNews: Nas sequestrano oltre 6mila medicinali di origine cinese, tra cui farmaci venduti come anti #COVID19 - Giuggio72684862 : RT @UnioneSarda: #Italia - False medicine cinesi 'anti-#Covid19': sequestrate 6mila confezioni - RaiNews : Nas sequestrano oltre 6mila medicinali di origine cinese, tra cui farmaci venduti come anti #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Medicine anti Medicine anti - Covid non autorizzate: sequestrati 6mila farmaci cinesi a Torino che promettevano di sconfiggere il . I del Nas di ne hanno sequestrate o ltre seimila che non erano autorizzazione da Aifa ed Ema . Le indagini sono partite lo scorso gennaio a seguito della scoperta, ...

Nas sequestrano oltre 6mila medicinali di origine cinese, tra cui farmaci venduti come anti Covid Erano prive delle necessarie autorizzazioni di Aifa ed Ema. Oltre seimila medicinali di origine cinese, tra cui farmaci venduti come anti Covid, sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Torino. Erano privi delle necessarie autorizzazioni di Aifa ed Ema. Le indagini erano partite lo scorso gennaio a seguito della scoperta, ...

Medicine cinesi 'anti-Covid', sequestrate 6mila confezioni - Cronaca Agenzia ANSA Maxi sequestro di medicine cinesi contro il Covid FIRENZE: Stoccate tra Firenze e Prato oltre 6.000 confezioni di medicinali di origine cinese, tra cui farmaci venduti come anti Covid. Sequestrate dai Nas ...

Farmaci cinesi anti Covid non autorizzati: sequestri tra Firenze e Prato I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Torino, coadiuvati in fase esecutiva dai colleghi del Nas di Firenze e dalle compagnie ...

che promettevano di sconfiggere il . I del Nas di ne hanno sequestrate o ltre seimila che non erano autorizzazione da Aifa ed Ema . Le indagini sono partite lo scorso gennaio a seguito della scoperta, ...Erano prive delle necessarie autorizzazioni di Aifa ed Ema. Oltre seimila medicinali di origine cinese, tra cui farmaci venduti comeCovid, sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Torino. Erano privi delle necessarie autorizzazioni di Aifa ed Ema. Le indagini erano partite lo scorso gennaio a seguito della scoperta, ...FIRENZE: Stoccate tra Firenze e Prato oltre 6.000 confezioni di medicinali di origine cinese, tra cui farmaci venduti come anti Covid. Sequestrate dai Nas ...I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Torino, coadiuvati in fase esecutiva dai colleghi del Nas di Firenze e dalle compagnie ...