Maurizio Costanzo Show 2021, le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata (Di mercoledì 7 aprile 2021) 7 aprile Torna questa sera, mercoledì 7 aprile 2021, in seconda serata su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show, lo storico talk condotto da Maurizio Costanzo e giunto alla 39esima edizione. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata di questa edizione in onda stasera, 7 aprile, dalle 23.20. anticipazioni e ospiti Una puntata che avrà tra i temi principali quello della lotta all'omofobia, con il ddl Zan che in questi giorni vede l'ostruzionismo di Lega e Fratelli d'Italia ed è ancora in attesa di essere calendarizzato in Senato. Lo storico giornalista intervisterà Jean Pierre Moreno, il ragazzo che di recente è stato ...

QuiMediaset_it : Al via su @MediasetPlay 'Il punto Z' con @tommaso_zorzi. Ospiti della prima puntata: Maurizio Costanzo e… - MediasetPlay : I primi ospiti de #ilPuntoZ? @GiuliaSalemi93 e Maurizio @Costanzo! Dalle 20:45, in streaming su Mediaset Play ne ve… - likeariann : RT @MediasetPlay: I primi ospiti de #ilPuntoZ? @GiuliaSalemi93 e Maurizio @Costanzo! Dalle 20:45, in streaming su Mediaset Play ne vedrete… - SergiPatrizia : RT @ilpuntozeta: Il Punto Z, condotto da Tommaso Zorzi, su Mediaset Play ogni mercoledì alle 20.45 Stasera, la prima puntata, in collegame… - SergiPatrizia : RT @MediasetPlay: I primi ospiti de #ilPuntoZ? @GiuliaSalemi93 e Maurizio @Costanzo! Dalle 20:45, in streaming su Mediaset Play ne vedrete… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo Maria De Filippi ospite al Maurizio Costanzo Show, ma è Vincenzo De Lucia L’imitatore napoletano, Vincenzo De Lucia, raccoglie applausi nei panni di Maria De Filippi e Ornella Vanoni, nella terza puntata del Maurizio Costanzo Show.

Spoiler Punto Zeta: Costanzo, ospite di Zorzi, su Drusilla Gucci: 'Personaggio bizzarro' Tra gli ospiti di questa sera anche Maurizio Costanzo, il quale ha rivelato che il giovane influencer milanese farà parte del cast del suo nuovo programma in onda su R101 il prossimo maggio.

