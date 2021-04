Matteo Renzi, la moglie Agnese positiva al Covid dopo il vaccino (Di mercoledì 7 aprile 2021) Agnese, la moglie di Matteo Renzi, è risultata positiva al Covid. Ad annunciarlo è stato proprio l’ex Presidente del Consiglio, che ha spiegato: “Come molte famiglie italiane, abbiamo un problema di quarantena”. L’insegnante, in funzione del suo ruolo, era già stata vaccinata. In un’intervista a L’aria che tira, show di La7 condotto da Myrta Merlino, il senatore di Italia Viva ha rivelato in che modo ha trascorso le vacanze di Pasqua, lontano dai suoi cari a causa del Coronavirus. Il primo a contrarre la malattia in casa Renzi è stato il figlio Emanuele, di 18 anni: il ragazzo non ha, a quanto pare, avuto sintomi allarmanti. In seguito anche Agnese è risultata positiva, e si è dovuta sottoporre a isolamento fiduciario. “Io e mio figlio ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 aprile 2021), ladi, è risultataal. Ad annunciarlo è stato proprio l’ex Presidente del Consiglio, che ha spiegato: “Come molte famiglie italiane, abbiamo un problema di quarantena”. L’insegnante, in funzione del suo ruolo, era già stata vaccinata. In un’intervista a L’aria che tira, show di La7 condotto da Myrta Merlino, il senatore di Italia Viva ha rivelato in che modo ha trascorso le vacanze di Pasqua, lontano dai suoi cari a causa del Coronavirus. Il primo a contrarre la malattia in casaè stato il figlio Emanuele, di 18 anni: il ragazzo non ha, a quanto pare, avuto sintomi allarmanti. In seguito ancheè risultata, e si è dovuta sottoporre a isolamento fiduciario. “Io e mio figlio ...

