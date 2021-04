Massimiliano Rosolino, prima della Titova c’era lei: chi è l’ex, famosa conduttrice (Di mercoledì 7 aprile 2021) In passato, Massimiliano Rosolino è stato fidanzato con una nota conduttrice. Sapete come si chiama? Ecco di chi si tratta. Nato a Napoli nel 1978, Rosolino è un ex nuotatore, campione olimpico e personaggio televisivo. Dopo aver lasciato l’attività sportiva, Massimiliano si è infatti dedicato al mondo dello spettacolo e della televisione. Durante la sua partecipazione a ‘Ballando con le stelle‘, ha conosciuto la danzatrice Natalia Titova, con cui ha formato una splendida famiglia. prima di lei, c’è stata però un’altra donna. Siete curiosi di sapere chi è? Chi è l’ex fidanzata di Massimiliano Rosolino: si chiama… Si tratta di Roberta Capua, modella e ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) In passato,è stato fidanzato con una nota. Sapete come si chiama? Ecco di chi si tratta. Nato a Napoli nel 1978,è un ex nuotatore, campione olimpico e personaggio televisivo. Dopo aver lasciato l’attività sportiva,si è infatti dedicato al mondo dello spettacolo etelevisione. Durante la sua partecipazione a ‘Ballando con le stelle‘, ha conosciuto la danzatrice Natalia, con cui ha formato una splendida famiglia.di lei, c’è stata però un’altra donna. Siete curiosi di sapere chi è? Chi èfidanzata di: si chiama… Si tratta di Roberta Capua, moe ...

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Rosolino L' Isola dei famosi. Quanto guadagna l'inviato Massimiliano Rosolino? L' Isola dei famosi. Il reality in onda su Canale 5 con due appuntamenti settimanali ha costi da capogiro, considerando anche i cachet dei protagonisti. Scopriamo quello di Massimiliano Rosolino L' Isola dei Famosi è uno degli show di punta del palinsesto Mediaset. E' seguito da milioni di persone durante ogni appuntamento, tanto da decidere di raddoppiare le puntate ...

I programmi in tv oggi, 7 aprile 2021: film, intrattenimento, attualità Per superare le varie fasi, i concorrenti possono ricorrere all'aiuto dei 6 vip protagonisti della puntata: Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e ...

Massimiliano Rosolino, quanto guadagna l’ex nuotatore inviato de L’Isola dei Famosi ContoCorrenteOnline.it Massimiliano Rosolino, dopo l’Isola il grande passo Massimiliano Rosolino dopo l'Isola dei Famosi sta programmando le nozze con Natalia Titova? Scopriamolo insieme.

Massimiliano Rosolino confessa: “Non sposo Natalia Titova, ma…” Massimiliano Rosolino: “Non sposo Natalia Titova, ma dopo L’Isola la porto in luna di miele” Se alla conduzione dell’Isola dei Famosi c’è la bella e brava ...

