Massimiliano Rosolino | il no alle nozze con Natalia; cosa succederà dopo l’Isola

(Di mercoledì 7 aprile 2021)spiega perché non convolerà acon la compagna, l’inviato deldei famosi rivelaaccadràil reality L’inviato dell’attuale edizione deldei famosi,,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Rosolino

La ballerina romana potrebbe essere a rischio squalifica , per aver approfittato della distrazione die aver donato del cibo alla squadra che ha perso la prova immunità , azione ...Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamentesul perchè non vuole sposare la compagna Natalia Titova. Oltre ad essere l'inviato del reality L'Isola dei famosi è anche un personaggio molto amato e conosciuto. Stiamo parlando ...Massimiliano Rosolino spiega perché non convolerà a nozze con la compagna Natalia, l'inviato dell'Isola dei famosi rivela cosa accadrà dopo il reality.Drusilla Gucci, naufragha dell'Isola dei famosi, sembra essere arrivata al capolinea e ha dichiarato di voler abbandonare il gioco.