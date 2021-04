Massimiliano Rosolino, dopo l’Isola il grande passo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Massimiliano Rosolino dopo l’Isola dei Famosi sta programmando le nozze con Natalia Titova? Scopriamolo insieme. Massimiliano Rosolino, l’ex nuotatore, attualmente lo stiamo vedendo nei panni dell’inviato speciale in Honduras sull’Isola dei Famosi. Il suo ruolo da inviato sta proseguendo realmente bene, inoltre sembrerebbe si stia integrando al meglio nel gruppo dei naufraghi. Pochissimo tempo fa Leggi su youmovies (Di mercoledì 7 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.dei Famosi sta programmando le nozze con Natalia Titova? Scopriamolo insieme., l’ex nuotatore, attualmente lo stiamo vedendo nei panni dell’inviato speciale in Honduras suldei Famosi. Il suo ruolo da inviato sta proseguendo realmente bene, inoltre sembrerebbe si stia integrando al meglio nel gruppo dei naufraghi. Pochissimo tempo fa

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Rosolino L' Isola dei famosi. Quanto guadagna l'inviato Massimiliano Rosolino? L' Isola dei famosi. Il reality in onda su Canale 5 con due appuntamenti settimanali ha costi da capogiro, considerando anche i cachet dei protagonisti. Scopriamo quello di Massimiliano Rosolino L' Isola dei Famosi è uno degli show di punta del palinsesto Mediaset. E' seguito da milioni di persone durante ogni appuntamento, tanto da decidere di raddoppiare le puntate ...

I programmi in tv oggi, 7 aprile 2021: film, intrattenimento, attualità Per superare le varie fasi, i concorrenti possono ricorrere all'aiuto dei 6 vip protagonisti della puntata: Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e ...

Massimiliano Rosolino dopo l'Isola dei Famosi sta programmando le nozze con Natalia Titova? Scopriamolo insieme.

Massimiliano Rosolino confessa: “Non sposo Natalia Titova, ma…” Massimiliano Rosolino: “Non sposo Natalia Titova, ma dopo L’Isola la porto in luna di miele” Se alla conduzione dell’Isola dei Famosi c’è la bella e brava ...

