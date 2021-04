Martone | «I miei genitori si fidavano di me Oggi gli adulti trasmettono ansia ai giovani»

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il regista napoletano Marioha raccontato un po’ di sé e della sua giovinezza al Corriere della Sera. Da ragazzo spesso con Toni Servillo e altri amici andava a Roma per immergersi nei luoghi della creatività «Prendevamo il treno nel pomeriggio, dopo la scuola, un convoglio ferroviario molto lento ma, quando finalmente arrivavamo, trascorrevamo tutta la sera in giro per andare a vedere gli spettacoli di Leo De Berardinis, Memè Perlini, Simone Carella… Erano anni folli, di grande passione ed entusiasmo, eravamo spugne che assorbivano un mondo creativo, scatenato. Poi, però, dovevamo tornare a casa, per essere a scuola la mattina seguente, quindi riprendevamo il treno di notte e poteva capitare che, data l’ora tarda, la lentezza del treno e la stanchezza…» Fu così che una volta il sonno ebbe la meglio e si risveglio a Reggio Calabria. Una vita difficile da ...

Anche Mario aveva recitato in alcuni film, era il vigile in Amici e per il figlio desiderava ... Al cinema ha interpretato Vincenzo in Capri - Revolution, il film di Mario del 2018 ...