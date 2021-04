Märtha Louise di Norvegia si trasferisce in America in attesa del royal wedding con il fidanzato sciamano Dureck Verrett

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Märtha Louise di Norvegia ha deciso, lascerà il suo Paese per trasferirsi negli Stati Uniti insieme al fidanzato Dureck Verrett, professione sciamano. A confermarlo è stata lei stessa nel corso di un’intervista con la rivista norvegese VP. Quando è ancora da decidere, ma non ci sono impedimenti se non quelli dovuti alla pandemia. «In questo momento è difficile pianificare ma intendiamo trasferirci. Manterremo la nostra casa a Lommedalen, dobbiamo avere una casa in Norvegia, saremo ancora qui molto spesso».