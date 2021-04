Marotta sul Covid: “Mi sto riprendendo. Un’esperienza che segna e insegna” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Raggiunto dai microfoni di DAZN nel prepartita contro il Sassuolo, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, ha parlato della sua positività al Covid e dei giorni della malattia: “Sono in ripresa dopo essere uscito da Un’esperienza pesante, ma ho potuto constatare competenza e senso di umanità da parte del sistema sanitario. Un’esperienza che insegna e che segna”. Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Raggiunto dai microfoni di DAZN nel prepartita contro il Sassuolo, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe, ha parlato della sua positività ale dei giorni della malattia: “Sono in ripresa dopo essere uscito dapesante, ma ho potuto constatare competenza e senso di umanità da parte del sistema sanitario.che ine che”. Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Marotta sul Covid: “Mi sto riprendendo. Un’esperienza che segna e insegna” alfredopedulla.com Marotta racconta il Covid: “Esperienza pesante che ti segna” Beppe Marotta si è ripreso dopo il Covid che lo ha costretto anche ... "Sono in ripresa dopo essere uscito da un'esperienza pesante sul piano della salute. Ma ho potuto constatare l'umanità e la ...

Marotta: «Covid? E' stata dura» MILANO - Per la prima volta a San Siro dopo aver sconfitto il Covid, Giuseppe Marotta ha parlato a Dazn e ha raccontato ... è successo e dai risultati ottenuti in queste settimane". A +8 sul Milan con ...

