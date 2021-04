Maria Callas | chi era la più grande cantante lirica della storia

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 7 aprile 2021), al secoloAnna Sofia Cecilia Kalogheropoulos. Era nata il 2 dicembre 1923 a New York da genitori greci. Si dice che nella musica del XX secolo esistano un prima Toscanini e un dopo Toscanini. Allo stesso modo ci sono «il primae il dopo» disse Franco Zeffirelli, regista di prestigiose prime alla Scala, tanta è l’importanza di. Nata da un farmacista greco immigrato a New York,dimostrò il suo talento fin da bambina e i genitori – in particolare la madre – le imposero una vita di sacrifici: «fu sfruttata come un enfant prodige; non visse l’infanzia, come non visse la giovinezza. Ecco perché si bruciò in questo suo desiderio finalmente realizzato di follia, di divertimento, con ...