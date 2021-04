Marche | cure domiciliari dei pazienti Covid Acquaroli | “Importante passo avanti”

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 aprile 2021) ANCONA – Per il governatore delle Marche Francesco Acquaroli l’approvazione in giunta delle linee guida aggiornate per le cure domiciliari dei pazienti Covid è “un altro importante passo avanti per il contrasto al virus con l’obiettivo di ridurre la pressione ospedaliera, gestendo efficacemente da casa chi presenta sintomi lievi o moderati”. Il presidente della Regione lo scrive in un post su Facebook ricordando le misure previste dalle nuove linee guida.