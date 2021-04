Marc Marquez pronto al rientro: convocato per la visita medica del GP di Portimao (Di mercoledì 7 aprile 2021) A Portimao tutto è pronto per il rientro di Marc Marquez. L'otto volte campione del mondo, dopo la terza operazione al braccio destro di inizio dicembre per l'insorgere di una pseudoartrosi all'omero ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Atutto èper ildi. L'otto volte campione del mondo, dopo la terza operazione al braccio destro di inizio dicembre per l'insorgere di una pseudoartrosi all'omero ...

Advertising

mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Marc Marquez pronto al rientro: convocato per la visita medica del GP di Portimao) è… - Gazzetta_it : #MotoGP, #MarcMarquez convocato per la visita medica giovedì a #Portimao. Pronto al rientro? - sportal_it : Marc Marquez: arriva la sentenza di Jorge Lorenzo - heavenlypapa : RT @pieroBENEDETTO: @overlooki @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @AlessandraCicc6 @licprospero… - corsedimoto : MOTOGP - Jorge #Lorenzo parla del rientro di Marc #Marquez in #MotoGP dopo 9 mesi di stop. Il pilota di Cervera non… -