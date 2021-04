(Di mercoledì 7 aprile 2021) Laper l'eredità di Diego Armandoè tristemente solo all'inizio: dalla morte del campione argentino, avvenuta lo scorso 25 novembre, gli eredi non hanno mai smesso di dare battaglia. L'...

Advertising

sportli26181512 : Maradona, sfrattata la sorella: infuria la guerra per 60 milioni!: Continua la faida per l'eredità del Pibe de Oro:… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona sfrattata

Corriere dello Sport.it

... Lili, letteralmentedalla casa di famiglia dove viveva. L'abitazione in questione era quella di Villa Devoto, a Buenos Aires , cheaveva regalato ai genitori, Don Diego e Doña ...Continua la faida per l'eredità del Pibe de Oro: Lili è stata costretta a lasciare la casa di famiglia su richiesta dei successori. Ecco che fine faranno i beni ...Leggi anche –> Maradona, la sorella prediletta sfrattata dai suoi figli: “Era necessario” Entrambe le squadre, infatti, hanno 56 punti in classifica e sono a 12 punti dalla vetta occupata ...