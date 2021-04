Manchester City, fa tutto Foden: gol vittoria e… si improvvisa ‘agente’ per Haaland (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un gol al novantesimo che vale il successo del suo Manchester City. Ma anche una simpatica e, probabilmente molto interessante, chiacchierata con Erling Haaland suo rivale in campo e potenziale futuro compagno di squadra. In casa Citizens fa tutto Phil Foden che dopo aver siglato il 2-1 nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund, pare aver provato a "convincere" il centravanti norvegese a trasferirsi in terra inglese.Foden 'agente' di Haalandcaption id="attachment 1117943" align="alignnone" width="790" Foden Haaland/captionUn siparietto che non è sfuggito alle telecamere, ben appostate al triplice fischio di Manchester City-Borussia Dortmund per osservare le ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un gol al novantesimo che vale il successo del suo. Ma anche una simpatica e, probabilmente molto interessante, chiacchierata con Erlingsuo rivale in campo e potenziale futuro compagno di squadra. In casa Citizens faPhilche dopo aver siglato il 2-1 nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund, pare aver provato a "convincere" il centravanti norvegese a trasferirsi in terra inglese.'agente' dicaption id="attachment 1117943" align="alignnone" width="790"/captionUn siparietto che non è sfuggito alle telecamere, ben appostate al triplice fischio di-Borussia Dortmund per osservare le ...

Advertising

SkySport : ?? MAN CITY-BORUSSIA DORTMUND 2-1 Risultato finale ? ? #DeBruyne (19’) ? #Reus (84’) ? #Foden (88’) ? #ManCityBVB Ch… - SkySport : Manchester City-Borussia Dortmund, Guardiola: 'Giocheremo per vincere anche al ritorno' - ItaSportPress : Manchester City, fa tutto Foden: gol vittoria e... si improvvisa 'agente' per Haaland - - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Haaland fenomeno non solo in campo: autografo all'assistente dell'arbitro dopo Manchester City-Borussia Dortmund ??? https:/… - Dalla_SerieA : Napoli, De Laurentiis con Guardiola: 'Uefa e Fifa uccidono i calciatori' - -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Probabili formazioni Porto Chelsea/ Quote, Tuchel si affida a Oliver Giroud? PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND/ Quote: ecco i bomber! QUOTE E PRONOSTICO Alla vigilia del match di Champions league, consegniamo agli inglesi il favore del pronostico : il ...

Haaland mania: autografo al guardalinee dopo City - Dortmund In campo non è riuscito a segnare e il suo Borussia Dortmund ha perso, seppur di misura, al cospetto del Manchester City: qualificazione alle semifinali di Champions League tutta aperta dopo il primo round, ed Erling Haaland avrà l'occasione di rifarsi nel ritorno. Nonostante tutto resta ancora lui il ...

Vinicius show, il Real stende i Reds Il Liverpool, in default nella Premier con 24 punti di distacco dal Manchester City e con un settimo posto che lo taglia fuori dalla prossima Champions, ha trovato gli stimoli smarriti nel primo tempo ...

City in extremis ma il Dortmund è vivo. Reds ko Anche al Borussia Dortmund servirà l’impresa, ma meno grande: con il ko per 2-1 di ieri, in Germania (sempre mercoledì prossimo) gli potrebbe bastare un gol. Grazie a Reus bravo a intervallare le reti ...

PROBABILI FORMAZIONIBORUSSIA DORTMUND/ Quote: ecco i bomber! QUOTE E PRONOSTICO Alla vigilia del match di Champions league, consegniamo agli inglesi il favore del pronostico : il ...In campo non è riuscito a segnare e il suo Borussia Dortmund ha perso, seppur di misura, al cospetto del: qualificazione alle semifinali di Champions League tutta aperta dopo il primo round, ed Erling Haaland avrà l'occasione di rifarsi nel ritorno. Nonostante tutto resta ancora lui il ...Il Liverpool, in default nella Premier con 24 punti di distacco dal Manchester City e con un settimo posto che lo taglia fuori dalla prossima Champions, ha trovato gli stimoli smarriti nel primo tempo ...Anche al Borussia Dortmund servirà l’impresa, ma meno grande: con il ko per 2-1 di ieri, in Germania (sempre mercoledì prossimo) gli potrebbe bastare un gol. Grazie a Reus bravo a intervallare le reti ...