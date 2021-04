Manchester City, De Bruyne rinnova fino al 2025: “Fondamentale il mio rapporto con Guardiola” (Di mercoledì 7 aprile 2021) All’indomani del gol segnato al Borussia Dortmund nell’andata dei quarti di finale di Champions League, il Manchester City blinda Kevin De Bruyne. I Citizens hanno annunciato sul sito ufficiale il rinnovo del contratto del giocatore belga fino a giugno 2025. Arrivato 5 anni e mezzo fa all’Etihad, De Bruyne si lega per altri quattro anni al club che l’ha lanciato nel grande calcio. “Non potrei essere più contento – ha detto De Bruyne al sito del club -. Da quanto sono arrivato nel 2015 mi sento a casa. Amo i tifosi, la mia famiglia si è stabilita qui a Manchester e il mio gioco si è sviluppato molto bene. Questa squadra è orientata al successo e mi offre tutto ciò di cui ho bisogno. Per cui firmare questo rinnovo è stata una decisione semplice. Sto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) All’indomani del gol segnato al Borussia Dortmund nell’andata dei quarti di finale di Champions League, ilblinda Kevin De. I Citizens hanno annunciato sul sito ufficiale il rinnovo del contratto del giocatore belgaa giugno. Arrivato 5 anni e mezzo fa all’Etihad, Desi lega per altri quattro anni al club che l’ha lanciato nel grande calcio. “Non potrei essere più contento – ha detto Deal sito del club -. Da quanto sono arrivato nel 2015 mi sento a casa. Amo i tifosi, la mia famiglia si è stabilita qui ae il mio gioco si è sviluppato molto bene. Questa squadra è orientata al successo e mi offre tutto ciò di cui ho bisogno. Per cui firmare questo rinnovo è stata una decisione semplice. Sto ...

