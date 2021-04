Manchester City-Borussia Dortmund, Haaland inseguito da guardalinee per un autografo (FOTO) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tutti pazzi per Erling Haaland, guardalinee compresi. Dopo la sconfitta 2-1 del Borussia Dortmund contro il Manchester City nell’andata nei quarti di finale di Champions League, uno degli assistenti dell’arbitro ha inseguito il bomber norvegese lungo il tunnel dell’Etihad Stadium per chiedergli un autografo. Il guardalinee romeno è stato pizzicato da alcune immagini, sorridente dopo aver ottenuto la firma dell’attaccante (ieri a secco ma autore di un assist per il compagno Reus). Il manager del Manchester City Pep Guardiola non è sembrato infastidito dalla situazione. “Era probabilmente un tifoso di Haaland. Forse era per suo figlio o sua figlia. Non l’avevo mai visto fare prima, ma ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tutti pazzi per Erlingcompresi. Dopo la sconfitta 2-1 delcontro ilnell’andata nei quarti di finale di Champions League, uno degli assistenti dell’arbitro hail bomber norvegese lungo il tunnel dell’Etihad Stadium per chiedergli un. Ilromeno è stato pizzicato da alcune immagini, sorridente dopo aver ottenuto la firma dell’attaccante (ieri a secco ma autore di un assist per il compagno Reus). Il manager delPep Guardiola non è sembrato infastidito dalla situazione. “Era probabilmente un tifoso di. Forse era per suo figlio o sua figlia. Non l’avevo mai visto fare prima, ma ...

Advertising

SkySport : Manchester City-Borussia Dortmund, Guardiola: 'Giocheremo per vincere anche al ritorno' - DiMarzio : #ManCity, #DeBruyne: 'Non potrei essere più felice' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Manchester City, blindato Kevin De Bruyne. Accordo fino al 2025 - Fprime86 : RT @DiMarzio: La spiaggia di Pescara, il Parma e la chiamata di D'Aversa a #Guardiola per... Phil #Foden l'uomo in più del @ManCity https:/… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #ManCity, #DeBruyne: 'Non potrei essere più felice' -