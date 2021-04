Malcolm Delaney | l’uomo chiave dell’AX Milano nella fase decisiva? I risultati dell’Olimpia senza il suo play titolare

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La stagione difinora è stata decisamente positiva, l’AX ha già portato a casa due trofei come la Supercoppa italiana (quarto successo nelle ultime cinque stagioni) e le Final Eight di coppa Italia (trofeo che mancava dal 2017), è sembrata a tratti imbattibile a livello nazionale al netto di un fisiologico calo nelle ultime InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Advertising

bball_evo : LBA ???? - Si avvicina il rientro di Malcolm Delaney, si alzano le quotazioni per il big match del 18/4 contro la Vir… - ilDeriu : Come riportato nell’Intervista a @rep_milano il GM Stavropoulos spera di riavere a disposizione Malcolm Delaney nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Malcolm Delaney

BasketUniverso

Eurolega Rodriguez dietro - schiena: champagne Olimpia Milano ad Atene 2 ORE FA L assenza prolungata diunita all infortunio (coscia destra) che toglie Michael Roll dallo scacchiere ...Adesso possiamo goderci un po' di più le ultime due partite e provare ad avere la migliore posizione possibile e naturalmente speriamo di riavere presto, che è infortunato e sta ...Nella venticinquesima giornata del campionato di serie A-1, la Openjobmetis Varese si reca al Mediolanum Forum di Assago per incontrare la AX Armani Exchange Milano di coach Ettore Messina nel derby n ...La quarta volta quest’anno, Milano affronta Varese in un derby ricco di tradizione e passato, come dimostrano i q ...