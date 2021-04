Mafia: Milano dedica una piazza a Piersanti Mattarella (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano dedicherà una pizza a Piersanti Mattarella, ex presidente della Regione Sicilia e fratello dell'attuale presidente delle Repubblica Sergio Mattarella, assassinato dalla Mafia in un attentato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021)dedicherà una pizza a, ex presidente della Regione Sicilia e fratello dell'attuale presidente delle Repubblica Sergio, assassinato dallain un attentato ...

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Milano Mafia: Milano dedica una piazza a Piersanti Mattarella ... assassinato dalla mafia in un attentato avvenuto a Palermo nel gennaio del 1980. Lo ha stabilito la giunta del Comune di Milano su proposta dell'assessore alla Cultura, Filippo Del Corno. La piazza ...

Buccinasco, riconoscere la 'Ndrangheta nella quotidianità ...a Reggio Calabria e durante il processo in corso a Palermo per la Trattativa 'Stato - mafia', gli ... Il primo di questi è stato scritto da Flavio Barattieri, educatore a Milano. Movimento Agende Rosse ...

Via Moscova, il Comune intitola una piazza a Piersanti Mattarella: «Simbolo della lotta a tutte le mafie» Il presidente della Regione Sicilia, fratello del Capo dello Stato, ucciso da Cosa Nostra nel 1980. La targa nello spazio davanti alla caserma dei carabinieri ...

