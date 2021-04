M5S | Coia | strumentalizzazioni politiche su riapertura Ztl

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – “Eminenti esponenti politici tentano in modo strumentale di concentrare l’attenzione degli operatori giustamente stremati dalla pandemica sulladella ZTL. Mi sembra che questa tematica rappresenti una pagliuzza nella grave crisi economica che ha colpito il settore.” “Gli stessi politici si preoccupino piuttosto della trave cioe’ del sostegno per la ripartenza che il Governo – che anche loro supportano – deve assicurare agli operatori attraverso un percorso di confronto serio e franco con le Associazioni di Categoria.” “Concentriamo i nostri sforzi su questo obiettivo e non confondiamo i cittadini: non e’ il momento di adottare atteggiamenti puerili e di accendere polemiche sterili, ma il momento di trasformare le critiche e le proteste in proposte costruttive per la citta’. Serve responsabilita’!”. Cosi’ in un comunicato Andrea, ...