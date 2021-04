Lotteria degli scontrini, domani l’estrazione: premi da 100mila euro (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci sarà domani la seconda estrazione della Lotteria degli scontrini. In palio ci sono dieci premi da 100 mila euro per i clienti e 10 premi da 20 mila euro per i commercianti dove è stato effettuato l’acquisto. Se dunque avete effettuato un acquisto in un negozio utilizzando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci saràla seconda estrazione della. In palio ci sono diecida 100 milaper i clienti e 10da 20 milaper i commercianti dove è stato effettuato l’acquisto. Se dunque avete effettuato un acquisto in un negozio utilizzando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

FratellidItalia : Maggioranza Draghi in Senato vota contro mozione FDI per destinare ai ristori i 5 miliardi del cashback. In piena p… - romanino48 : RT @Signorasinasce: Il #Pd e i #5stalle dettano legge ed esultano: i 5 miliardi saranno sperperati per la guerra al contante e la lotteria… - Annaelegalita : RT @Signorasinasce: Il #Pd e i #5stalle dettano legge ed esultano: i 5 miliardi saranno sperperati per la guerra al contante e la lotteria… - francescocipe : RT @Signorasinasce: Il #Pd e i #5stalle dettano legge ed esultano: i 5 miliardi saranno sperperati per la guerra al contante e la lotteria… - CaligaraAnna : RT @Signorasinasce: Il #Pd e i #5stalle dettano legge ed esultano: i 5 miliardi saranno sperperati per la guerra al contante e la lotteria… -