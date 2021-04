Loredana Lecciso, nuovo scatto in bianco e nero con Albano: la foto boom di like (Di mercoledì 7 aprile 2021) Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi sono più felici che mai. Il loro legame è solido e resiste agli urti della vita, al tempo e alle sfide quotidiane. Lo attestano anche le splendide foto che li ritraggono insieme. Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi felici ed innamorati Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi hanno fatto molto discutere in passato per la loro relazione. Loredana infatti ha infatti suo malgrado subito molti pregiudizi e, portato il peso dell’insofferenza di tutti fans della coppia professionale e non, formata da Al Bano e Romina Power. In seguito alla loro separazione infatti, sono trascorsi molti anni prima che i loro fans si rassegnassero alla rinunzia di un ritorno di fiamma. Loredana ha di certo sofferto per la ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 7 aprile 2021)e Al Bano Carrisi sono più felici che mai. Il loro legame è solido e resiste agli urti della vita, al tempo e alle sfide quotidiane. Lo attestano anche le splendideche li ritraggono insieme.e Al Bano Carrisi felici ed innamoratie Al Bano Carrisi hanno fatto molto discutere in passato per la loro relazione.infatti ha infatti suo malgrado subito molti pregiudizi e, portato il peso dell’insofferenza di tutti fans della coppia professionale e non, formata da Al Bano e Romina Power. In seguito alla loro separazione infatti, sono trascorsi molti anni prima che i loro fans si rassegnassero alla rinunzia di un ritorno di fiamma.ha di certo sofferto per la ...

