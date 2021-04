Londra contro Parigi. Guerra nei cieli per i nuovi caccia militari europei (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nuovo caccia, Londra mette due miliardi di sterline nel programma Tempest, mentre Macron impone l'accordo Dassault-Airbus per il concorrente Fcas. Resta da sciogliere il nodo tedesco. Meno di una settimana dopo le dichiarazioni di Dassault sulla necessità d'imporsi a capo del progetto Fcas e arrivare a un accordo con Airbus, oppure di andare avanti da sola, ed ecco che le due società hanno rimosso il principale ostacolo per poter proseguire con la fase della dimostrazione tecnologica, ovvero garantire i diritti di proprietà intellettuale e gli accordi di condivisione del lavoro tra l'industria francese, tedesca e quella spagnola. Dunque Dassault Aviation guiderà la parte assegnata a Parigi mentre Airbus rappresenterà l'industria tedesca e Indra la partecipazione spagnola. Lo ha comunicato la Commissione per gli affari esteri e la ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nuovomette due miliardi di sterline nel programma Tempest, mentre Macron impone l'accordo Dassault-Airbus per il concorrente Fcas. Resta da sciogliere il nodo tedesco. Meno di una settimana dopo le dichiarazioni di Dassault sulla necessità d'imporsi a capo del progetto Fcas e arrivare a un accordo con Airbus, oppure di andare avanti da sola, ed ecco che le due società hanno rimosso il principale ostacolo per poter proseguire con la fase della dimostrazione tecnologica, ovvero garantire i diritti di proprietà intellettuale e gli accordi di condivisione del lavoro tra l'industria francese, tedesca e quella spagnola. Dunque Dassault Aviation guiderà la parte assegnata amentre Airbus rappresenterà l'industria tedesca e Indra la partecipazione spagnola. Lo ha comunicato la Commissione per gli affari esteri e la ...

