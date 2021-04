Lombardia in zona arancione, l’annuncio del Presidente Fontana: i dettagli (Di mercoledì 7 aprile 2021) La curva contagi della Lombardia si sta lentamente abbassando. Secondo le parole di Fontana ci si avvicina alla zona arancione. 10.467 sono stati i tamponi effettuati nella Regione Lombardia secondo il report del 6 Aprile 2021. La percentuale dei positivi si aggira intorno all’8% e i nuovi casi sono 841, accompagnati a 53 decessi. I L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 aprile 2021) La curva contagi dellasi sta lentamente abbassando. Secondo le parole dici si avvicina alla. 10.467 sono stati i tamponi effettuati nella Regionesecondo il report del 6 Aprile 2021. La percentuale dei positivi si aggira intorno all’8% e i nuovi casi sono 841, accompagnati a 53 decessi. I L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

