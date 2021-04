LOL chi ride è fuori, Caterina Guzzanti: "Lillo riesce a far ridere anche mia madre" (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le star di Lol: chi ride è fuori, Caterina Guzzanti e Lillo, oltre ad essere tra i dieci attori che si sono sfidati nello show Amazon Prime Video, sono ottimi amici e si conoscono da molti anni. Caterina Guzzanti e Lillo si sono "sfidati" a colpi di risate nello show di Amazon Prime Video LOL chi ride è fuori: i due attori si conoscono da tempo e Caterina ha dichiarato che Lillo è una tra le sue persone preferite al mondo. In un'intervista per GQ, Caterina Guzzanti ha svelato quanto il suo collega Lillo sia divertente, non soltanto secondo lei: "Lillo è l'unica persona, oltre ai suoi figli, che fa ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le star di Lol: chi, oltre ad essere tra i dieci attori che si sono sfidati nello show Amazon Prime Video, sono ottimi amici e si conoscono da molti anni.si sono "sfidati" a colpi di risate nello show di Amazon Prime Video LOL chi: i due attori si conoscono da tempo eha dichiarato cheè una tra le sue persone preferite al mondo. In un'intervista per GQ,ha svelato quanto il suo collegasia divertente, non soltanto secondo lei: "è l'unica persona, oltre ai suoi figli, che fa ...

Advertising

Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente - Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere in... - pasett1 : RT @ciccikimchi: Programma: LOL chi ride è fuori Obiettivo: non ridere Frank Matano: *respira* Io: #lolchirideefuori - mwfandomagain : RT @soloperle: LOL versione mia 'chi piange è fuori' - ON3GHOST : RT @soloperle: LOL versione mia 'chi piange è fuori' -