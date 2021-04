Lodi, incendio in una villetta: due persone intossicate (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lodi Vecchio (Lodi), 7 aprile 2021 - Si incendia la villetta, paura per i residenti. Nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2012, dopo la mezzanotte, è scoppiato un incendio in un'abitazione privata di ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 aprile 2021)Vecchio (), 7 aprile 2021 - Si incendia la, paura per i residenti. Nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2012, dopo la mezzanotte, è scoppiato unin un'abitazione privata di ...

Ultime Notizie dalla rete : Lodi incendio Lodi, incendio in una villetta: due persone intossicate Nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2012, dopo la mezzanotte, è scoppiato un incendio in un'abitazione privata di via Fontanone a Lodi Vecchio. I vigili del fuoco si sono precipitati in posto, dal ...

A fuoco furgone e legnaia: quattro ore per spegnere l'incendio Castiraga Vidardo (Lodi), 6 aprile 2021 - Si incendiano legnaia e furgone, quattro ore di lavoro per mettere in sicurezza l'area. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Sant'Angelo hanno dovuto lavorare sodo per placare le insistenti fiamme che hanno travolto una legnaia della località Monte Oliveto di Castiraga Vidardo. Il 115 ...

