Lo scienziato | ' meccanismo scoperto potrebbe essere coinvolto anche in long Covid' Già partita sperimentazione in India

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr. (Adnkronos Salute) - E' un farmaco usato da più di 50 anni per le infezioni intestinali, e secondo scienziati al lavoro fra Londra e Trieste, può bloccare gli effetti dannosi che la proteina Spike di Sars-CoV-2 causa alle cellule e il danno provocato da-19 ai polmoni. Lo studio è di un gruppo di ricercatori del King's College London, dell'università degli studi di Trieste e del Centro di ingegneria genetica e biotecnologie (Icgeb) di Trieste. Pubblicato oggi sulla rivista 'Nature', il lavoro ha identificato ilche porta alla fusione delle cellule infettate con Sars-Cov-2 e un farmaco in grado di bloccare questo processo, ora protagonista di unain. Attraverso uno screening di laboratorio su oltre 3mila farmaci già approvati per la terapia di diverse malattie, il ...

Milano, 7 apr. (Adnkronos Salute) - E' un farmaco usato da più di 50 anni per le infezioni intestinali, e secondo scienziati al lavoro fra Londra e Trieste, può bloccare gli effetti dannosi che la p ...Un vecchio antiparassitario sembra capaci di neutralizzare gli effetti del coronavirus sui polmoni. In laboratorio ...