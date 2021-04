“Lo farò quando finirà l’Isola dei Famosi…”. Per Massimiliano Rosolino è tutto pronto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci stiamo gustando tutti la simpaticissima conduzione di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi, in compagnia del trio delle meraviglie: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Ma non è tutto, perché a fare un po’ le veci della Blasi, in Honduras è stato spedito Massimiliano Rosolino in veste di inviato. Un ruolo un po’ sofferto. Da casa sono in tanti quelli che ricordano nostalgici gli ex inviati Alvin e Stefano De Martino. Infatti le critiche a Massimiliano Rosolino sono planate soprattutto da parte del pubblico dell’Isola dei Famosi che commenta la diretta sui social. Nonostante ciò lui non molla un colpo e continua a sorridere, anzi, dopo l’Isola ha già un progetto… (Continua dopo le foto) Il progetto post Isola di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci stiamo gustando tutti la simpaticissima conduzione di Ilary Blasi aldei Famosi, in compagnia del trio delle meraviglie: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Ma non è, perché a fare un po’ le veci della Blasi, in Honduras è stato speditoin veste di inviato. Un ruolo un po’ sofferto. Da casa sono in tanti quelli che ricordano nostalgici gli ex inviati Alvin e Stefano De Martino. Infatti le critiche asono planate sopratda parte del pubblico deldei Famosi che commenta la diretta sui social. Nonostante ciò lui non molla un colpo e continua a sorridere, anzi, dopoha già un progetto… (Continua dopo le foto) Il progetto post Isola di ...

Advertising

EnricoDon3 : @BombeDiVlad Si gioca quando decide De Laurentiis, per una volta farò il voo-doo al Napoli calcio. - realexof : @EdoardoMecca1 Madonna quando dybala andrà via dalla Juve lo farò io il festino! - diorvdua : e quando uscirà nuova musica che fine farò ?? ? - alessandro2412 : RT @ValerioMinnella: M'ha chiamato la libreria che è arrivato 'La Q di Qomplotto'. Cazzo! Sono 590 pagine!?? Come gli è venuto in mente a @… - edizionialegre : RT @ValerioMinnella: M'ha chiamato la libreria che è arrivato 'La Q di Qomplotto'. Cazzo! Sono 590 pagine!?? Come gli è venuto in mente a @… -

Ultime Notizie dalla rete : farò quando Pirlo - Allegri, due destini che si scontrano di Paolo Grilli Quando Juventus - Napoli non si giocò, il 4 ottobre scorso, il virus stava ripiombando come un incubo nelle vite degli italiani: e il calcio non ne fu risparmiato. Tutto quello che poi è accaduto ...

Da Cori vìola la zona rossa per andare al mare sul litorale romano, scoperto e multato Il pontino stava facendo rientro a casa passando per Anzio quando è stato controllato e poi sanzionato. L'attività della polizia è stata estesa poi anche all'entrata della città, all'altezza della ...

Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it di Paolo GrilliJuventus - Napoli non si giocò, il 4 ottobre scorso, il virus stava ripiombando come un incubo nelle vite degli italiani: e il calcio non ne fu risparmiato. Tutto quello che poi è accaduto ...Il pontino stava facendo rientro a casa passando per Anzioè stato controllato e poi sanzionato. L'attività della polizia è stata estesa poi anche all'entrata della città, all'altezza della ...