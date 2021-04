Livorno, la procura sequestra una cassetta di sicurezza con 4 Rolex e 300mila euro in contanti al tesoriere del Pd di San Vincenzo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una cassetta di sicurezza che contiene quattro Rolex e 300mila euro in contanti. Proprietario: un pensionato di un piccolo comune toscano, presidente della bocciofila cittadina e tesoriere del Pd. Come fa ad avere messo da parte tutto quel denaro? C’entra niente il suo incarico di tesoriere della locale sezione del Partito democratico? È il rebus che sta cercando di risolvere la procura di Livorno, come racconta l’edizione locale del Tirreno. Che si è imbattuta in quel tesoretto durante le perquisizioni ordinate il 9 marzo scorso. Quel giorno la Guardia di Finanza arresta l’ormai ex sindaco di San Vincenzo (si è dimesso nei giorni scorsi), Alessandro Bandini, esponente del Pd, accusato di essersi fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Unadiche contiene quattroin. Proprietario: un pensionato di un piccolo comune toscano, presidente della bocciofila cittadina edel Pd. Come fa ad avere messo da parte tutto quel denaro? C’entra niente il suo incarico didella locale sezione del Partito democratico? È il rebus che sta cercando di risolvere ladi, come racconta l’edizione locale del Tirreno. Che si è imbattuta in quel tesoretto durante le perquisizioni ordinate il 9 marzo scorso. Quel giorno la Guardia di Finanza arresta l’ormai ex sindaco di San(si è dimesso nei giorni scorsi), Alessandro Bandini, esponente del Pd, accusato di essersi fatto ...

