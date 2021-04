LIVE Trento-Civitanova | Playoff volley in DIRETTA | gara-4 dalle 20 30

(Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladi-4 di semifinale della Superlega di2020-2021. Stiamo a grandi passi giungendo ad uno dei momenti più importanti ed attesi della stagione: l’assegnazione dello scudetto è ormai alle porte! La formula prevede semifinali al meglio delle cinque gare (chi vince tre match passa il turno), le vincenti trae Perugia-Monza si giocheranno il titolo. La situazione è in questo momento oltremodo favorevole per, la Lube si trova infatti avanti 2-1 nella serie e un’eventuale vittoria odierna la proietterebbemente in finale....

Advertising

LuigiSiviero : La Vigolana fotografata dalla Val Gola. Grazie al vento il cielo era limpido ? #bondone #Vigolana #Trento #trentino… - AgenziaOpinione : UPLOADSOUNDS * MUSICA: « GIRATO SUL PALCO DEL TEATRO SOCIALE DI TRENTO IL NUOVO VIDEO LIVE DI ABAUÉ DI MARGHERITA V… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - AndreaPiedimon1 : RT @ConvaTecWoundIT: ?? Vi invitiamo, il 9 aprile ore 18:00 - 19:00, al #webinar 'Dopo il tumore al seno: ricostruire la femminilità' Grazie… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Trento

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTASU CALCIOMAGAZINE: SERIE A 18.45 Juventus - Napoli Inter - ...00 Ternana - Cavese Monopoli - Palermo Italia > Serie D Girone C 2020/2021 15:00Calcio 1921 - ...Da giovedì 8 a sabato 10 aprile il simposio si svolgerà in videoconferenzastreaming sulla pagina web dell'Università di, organizzatore dell'evento con il patrocinio del Comune di Firenze.LIVE VOLLEY Trento-Civitanova: gli aggiornamenti sul PUNTEGGIO in TEMPO REALE su gara-4 delle semifinali dei Playoff Superlega 2020/2021.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, gara-4 di semifinale della Superlega di volley 2020-2021. Stiamo a grandi passi giungendo ad un ...