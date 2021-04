LIVE Trento-Civitanova 0-3 (19-25, 23-25, 23-25), gara-4 semifinali Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di mercoledì 7 aprile 2021) Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova si sfidano in gara-4 delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2020/2021. I cucinieri hanno il “match ball” e in caso di vittoria accederebbero alla finale contro Perugia. Gli uomini di Lorenzetti, dopo aver vinto gara-1, hanno subito il sorpasso ma ora vogliono vincere in casa per giocarsi il tutto per tutto in gara-5. L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 7 aprile. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL CALENDARIO DELLA SEMIFINALE Trento-Civitanova IL PROGRAMMA COMPLETO DEI Playoff SCUDETTO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Itas Trentino e Cucine Lubesi sfidano in-4 delledeiScudetto2020/. I cucinieri hanno il “match ball” e in caso di vittoria accederebbero alla finale contro Perugia. Gli uomini di Lorenzetti, dopo aver vinto-1, hanno subito il sorpasso ma ora vogliono vincere in casa per giocarsi il tutto per tutto in-5. L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 7 aprile. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL CALENDARIO DELLA SEMIFINALEIL PROGRAMMA COMPLETO DEISCUDETTO ...

