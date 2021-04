LIVE Sollevamento pesi, Europei 2021 in DIRETTA: Antonino Pizzolato ORO nello strappo con record italiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.44 Pizzolato vince l’oro nello strappo, risultando anche l’unico a mettere a segno tre prove valide. Tra poco lo slancio, che non vedrà al via il turco Erdogdu, ritiratosi, mentre è da valutare la condizione dell’albanese Godelli. 19.42 E ce la fa! record italiano per Pizzolato, che si prende l’oro con 164 kg! 19.41 La risposta di Nasar! Il bulgaro solleva 163 kg e si riprende la vetta. Ora Pizzolato tenta il record italiano! 19.39 Suharevs non riesce a tenere 163 kg e chiude con 157 kg in quinta posizione. 19.38 Ce la fa Pizzolato! 162 kg compiuti! 19.37 162 kg fatali anche per Nasar, che avrà ancora un tentativo. 19.36 Non riesce il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.44vince l’oro, risultando anche l’unico a mettere a segno tre prove valide. Tra poco lo slancio, che non vedrà al via il turco Erdogdu, ritiratosi, mentre è da valutare la condizione dell’albanese Godelli. 19.42 E ce la fa!per, che si prende l’oro con 164 kg! 19.41 La risposta di Nasar! Il bulgaro solleva 163 kg e si riprende la vetta. Oratenta il! 19.39 Suharevs non riesce a tenere 163 kg e chiude con 157 kg in quinta posizione. 19.38 Ce la fa! 162 kg compiuti! 19.37 162 kg fatali anche per Nasar, che avrà ancora un tentativo. 19.36 Non riesce il ...

