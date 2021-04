LIVE Sollevamento pesi, Europei 2021 in DIRETTA: Antonino Pizzolato ORO nel totale con record italiano! (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui! Grazie per aver seguito la gara con la DIRETTA LIVE di OA Sport. Domani ci sarà una nuova giornata di gare e di emozioni, da seguire insieme. Buona serata. 20.26 Pizzolato accumula dunque 370 kg, uno in più del bulgaro Nasar, con il podio completato dal lettone Suharevs con 347 kg, dopo due quinti posti. 20.24 PizzolatoOOOOOOOOOOO! 206 KG! record ITALIANO E TITOLO EUROPEO! Non vince l’oro nello slancio, che meritatamente va a Nasar, ma l’azzurro si tiene lo scettro! 20.23 E NASAR LI SOLLEVA! Il classe 2004 con una prova da fenomeno assoluto balza in testa e costringe Pizzolato a dover migliorare il record italiano per tenersi l’oro totale. 20.22 NASAR E ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce qui! Grazie per aver seguito la gara con ladi OA Sport. Domani ci sarà una nuova giornata di gare e di emozioni, da seguire insieme. Buona serata. 20.26accumula dunque 370 kg, uno in più del bulgaro Nasar, con il podio completato dal lettone Suharevs con 347 kg, dopo due quinti posti. 20.24OOOOOOOOOOO! 206 KG!ITALIANO E TITOLO EUROPEO! Non vince l’oro nello slancio, che meritatamente va a Nasar, ma l’azzurro si tiene lo scettro! 20.23 E NASAR LI SOLLEVA! Il classe 2004 con una prova da fenomeno assoluto balza in testa e costringea dover migliorare ilitaliano per tenersi l’oro. 20.22 NASAR E ...

