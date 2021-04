LIVE Sollevamento pesi, Europei 2021 in DIRETTA: Antonino Pizzolato difende il titolo dei -81 kg (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati in questa nuova DIRETTA LIVE, che ci porterà a Mosca (Russia), per la quinta giornata degli Europei di Sollevamento pesi 2021. In particolare, seguiremo la gara dei -81 kg maschili, dove Antonino “Nino” Pizzolato andrà a caccia della conferma del titolo continentale conquistato due anni fa. Il sollevatore siciliano, classe 1996, proverà inoltre a blindare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, avendo comunque già misure sufficienti alla qualificazione, e con possibilità di medaglia a cinque cerchi, quattro anni dopo il bronzo conquistato ai Mondiali di Anaheim 2017. La gara inizierà alle ore 19, ma seguiremo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati in questa nuova, che ci porterà a Mosca (Russia), per la quinta giornata deglidi. In particolare, seguiremo la gara dei -81 kg maschili, dove“Nino”andrà a caccia della conferma delcontinentale conquistato due anni fa. Il sollevatore siciliano, classe 1996, proverà inoltre a blindare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, avendo comunque già misure sufficienti alla qualificazione, e con possibilità di medaglia a cinque cerchi, quattro anni dopo il bronzo conquistato ai Mondiali di Anaheim 2017. La gara inizierà alle ore 19, ma seguiremo ...

