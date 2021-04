LIVE Sollevamento pesi, Europei 2021 in DIRETTA: Antonino Pizzolato difende il titolo dei -81 kg (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35 Pizzolato sarà l’ultimo ad iniziare la prova, dichiarando addirittura 157 kg alla prima prova di strappo, mentre nello slancio aprirà con 192 kg. 18.30 Amici di OA Sport benvenuti. Tra poco più di mezz’ora Nino Pizzolato andrà all’assalto del titolo continentale dei -81 kg, cercando di confermare quello ottenuto a Batumi due anni fa, con un occhio rivolto al ranking olimpico. Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati in questa nuova DIRETTA LIVE, che ci porterà a Mosca (Russia), per la quinta giornata degli Europei di Sollevamento pesi 2021. In particolare, seguiremo la gara dei -81 kg maschili, dove Antonino “Nino” ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.35sarà l’ultimo ad iniziare la prova, dichiarando addirittura 157 kg alla prima prova di strappo, mentre nello slancio aprirà con 192 kg. 18.30 Amici di OA Sport benvenuti. Tra poco più di mezz’ora Ninoandrà all’assalto delcontinentale dei -81 kg, cercando di confermare quello ottenuto a Batumi due anni fa, con un occhio rivolto al ranking olimpico. Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati in questa nuova, che ci porterà a Mosca (Russia), per la quinta giornata deglidi. In particolare, seguiremo la gara dei -81 kg maschili, dove“Nino” ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2021 in DIRETTA: Antonino Pizzolato difende il titolo dei -81 kg - #Sollevamento… - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2021 in DIRETTA: Antonino Pizzolato difende il titolo dei -81 kg - #Sollevamento… - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2021 in DIRETTA: Ruiu e Massidda per stupire nei -61 kg - #Sollevamento #Europei… - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2021 in DIRETTA: Ruiu e Massidda per stupire nei -61 kg - #Sollevamento #Europei… -