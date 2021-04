LIVE Juventus-Napoli 2-1 | Serie A calcio in DIRETTA | pagelle e highlights Cristiano Ronaldo e Dybala firmano le reti della vittoria

(Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.57 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 20.55(4-4-2): Buffon 7.5; Danilo 7, De Ligt 7, Chiellini 5, Alex Sandro 6; Cuadrado 7 (69? McKennie 6.5), Bentancur 6.5, Rabiot 6, Chiesa 7.5 (80? Arthur 6); Morata 5 (69?7),7. All. Pirlo 6.(4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrhamani 6, Koulibaly 6, Hysaj 5 (76? Mario Rui 6); Fabian Ruiz 6 (89? Petagna s.v.), Demme 5 (54? Osimhen 6.5); Lozano 5 (54? Politano 6), Zielinski 6.5, Insigne 7; Mertens 5 (76? Elmas 6). All. Gattuso 6. 20.50 Partita combattuta che viene vinta dallagrazie alledie ...

DIRETTANAPOLI (RISULTATO2 - 0): DYBALA TORNA E SEGNA! A un quarto d'ora è aumentato il vantaggio dellasul Napoli con i bianconeri che ora conducono per 2 - 0 . A 43 anni Buffon è ...20'pt Cerca il giro palla la, che poii non trovando sbocchi cerca la profondità cercata da Morata. Ma lo spagnolo non è cercato con precisione 16'pt Ripartenza del Napoli , impostata da ...20.38 - FINISCE QUI! La Juventus torna alla vittoria e batte il Napoli 2-1 grazie ai gol di Ronaldo e del ritrovato Dybala, in rete dopo appena cinque minuti dal suo ingresso in campo. Nel finale gli ...A sei mesi di stanza dal primo rinvio ufficiale è finalmente arrivato il momento per le due squadre di scendere in campo: match decisivo per la qualificazione in Champions ...