LIVE Juventus-Napoli 2-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Insigne accorcia il risultato su rigore!

(Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA92? Fuori Fabian Ruiz e dentro Petagna nel. 90? Gooooooooooool,eeeeeeeeeeee, rigore perfetto che spiazza Buffon,2-1. 88? Rigore per il, Chiellini colpisce con il ginocchio Osimhen. 86?che prova l’assedio finale. 84? Rrhamani prende un giallo per un fallo su Dybala. 82? Rabiot si allarga come esterno sinistro. 80? Fuori Chiesa e dentro Arthur nella. 78? Dentro Mario Rui ed Elmas, fuori Hysaj e Mertens nel. 76? Ronaldo per Dybala, ma il portoghese sbaglia il tocco. 74? Goooooooooooooooool, Dybalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Bentancur per Dybala che da fermo con il sinistro mette in rete sul secondo palo, ...