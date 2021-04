Live Juventus-Napoli 1-0: Insigne al tiro, Buffon dice ancora no (Di mercoledì 7 aprile 2021) Finalmente! Juventus e Napoli si ritrovano uno di fronte all'altro nel recupero della terza giornata, la partita maledetta rinviata due volte, prima a ottobre e poi ad aprile. In palio punti... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 7 aprile 2021) Finalmente!si ritrovano uno di fronte all'altro nel recupero della terza giornata, la partita maledetta rinviata due volte, prima a ottobre e poi ad aprile. In palio punti...

Advertising

juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Viviamo insieme l'avvicinamento a #JuveNapoli! Con noi, Moreno #Torricelli ?? ?????? ??… - SkySport : Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #JuventusNapoli Alle 18:45 Su Sky Sport U… - MondoNapoli : LIVE - Juventus-Napoli, doppio cambio per Gattuso! Entrano Politano e Osimhen - - infoitinterno : Live Juventus-Napoli 1-0: CR7 non sbaglia e buca Meret -