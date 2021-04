LIVE Juventus-Napoli 1-0, Serie A calcio in DIRETTA: Cuadrado vicino al raddoppio! (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60? Insigne supera De Ligt e va al tiro, respinge Buffon. 58? Tiro di Osimhen che viene rimpallato da Alex Sandro. 56? Fuori Demme e Lozano, per Osimhen e Politano nel Napoli. 54? Morata per Cuadrado che spara a lato da ottima posizione. 52? Si cominciano a preparare i primi cambi. 50? Cuadrado per Chiesa che di testa non trova la porta. 48? Di Lorenzo prova il tiro, Buffon respinge con i pugni! 46? Inizia la ripresa! 19.40 Partita spettacolare che inizia con Ronaldo che di testa non trova al porta da pochi passi e Zielinski che dal limite non trova la rete tutto solo, Chiesa arma l’azione che porta alla rete di Cristiano Ronaldo ma spreca poi il raddoppio. A tra poco per il secondo tempo! 45? Fine del primo tempo, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Insigne supera De Ligt e va al tiro, respinge Buffon. 58? Tiro di Osimhen che viene rimpallato da Alex Sandro. 56? Fuori Demme e Lozano, per Osimhen e Politano nel. 54? Morata perche spara a lato da ottima posizione. 52? Si cominciano a preparare i primi cambi. 50?per Chiesa che di testa non trova la porta. 48? Di Lorenzo prova il tiro, Buffon respinge con i pugni! 46? Inizia la ripresa! 19.40 Partita spettacolare che inizia con Ronaldo che di testa non trova al porta da pochi passi e Zielinski che dal limite non trova la rete tutto solo, Chiesa arma l’azione che porta alla rete di Cristiano Ronaldo ma spreca poi il raddoppio. A tra poco per il secondo tempo! 45? Fine del primo tempo, ...

