LIVE Italia-Norvegia 9-3, Mondiali curling in DIRETTA: gli azzurri ristabiliscono le distanze nel settimo end (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.09: L’Italia si accontenta di un punto e si porta sul 9-3 dopo sette end 0.02: C’è una stone gialla (Norvegia) a punto dopo nove tiri del settimo end 23.56: Un solo punto per la Norvegia che si porta sull’8-3 dopo sei end 23.52: Italia sempre a punto dopo 12 tiri, tocca a Retornaz 23.49: Una stona azzurra nella casa dopo i primi sei tiri del sesto end 23.40: Strepitoso il take off di Retornaz che va a togliere dal bottone la stone gialla e lascia ben cinque stone rosse a punto. Chirurgico: 5 punti Italia e 8-2 il punteggio 23.34: retornaz non riesce a togliere la stone svedese a punto con il primo tiro. Attenzione al tiro di Walstad 23.28: Tante stone nella casa, due rosse (Italia) a punto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.09: L’si accontenta di un punto e si porta sul 9-3 dopo sette end 0.02: C’è una stone gialla () a punto dopo nove tiri delend 23.56: Un solo punto per lache si porta sull’8-3 dopo sei end 23.52:sempre a punto dopo 12 tiri, tocca a Retornaz 23.49: Una stona azzurra nella casa dopo i primi sei tiri del sesto end 23.40: Strepitoso il take off di Retornaz che va a togliere dal bottone la stone gialla e lascia ben cinque stone rosse a punto. Chirurgico: 5 puntie 8-2 il punteggio 23.34: retornaz non riesce a togliere la stone svedese a punto con il primo tiro. Attenzione al tiro di Walstad 23.28: Tante stone nella casa, due rosse () a punto ...

