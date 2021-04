LIVE Italia-Norvegia 10-3, Mondiali curling in DIRETTA: azzurri perfetti! Travolta la Norvegia (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.33: Questa notte l’Italia si gioca le ultime chances di rientrare in corsa per una delle sei posizioni che valgono la qualificazione DIRETTA a Tokyo 2021. L’avversario è la forte Scozia. 0.32: Questa la classifica parziale del Mondiale di Calgary: 1 Sweden 10 8 2 2 Canada 9 7 2 2 RCF 9 7 2 2 Scotland 9 7 2 5 Norway 10 7 3 6 United States 9 6 3 7 Switzerland 9 5 4 8 Italy 10 5 5 9 Japan 9 3 6 10 Denmark 9 2 7 10 Germany 9 2 7 10 Korea 9 2 7 10 Netherlands 9 2 7 14 China 10 2 8 0.30: Prova pressochè perfetta della squadra azzurra che ha messo da subito in difficoltà la forte Norvegia andandosi a prendere la quinta vittoria del Mondiale. Decisivo il quinto end con quel 5-0 per gli Italiani 0.29: L’Italia ruba la ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.33: Questa notte l’si gioca le ultime chances di rientrare in corsa per una delle sei posizioni che valgono la qualificazionea Tokyo 2021. L’avversario è la forte Scozia. 0.32: Questa la classifica parziale del Mondiale di Calgary: 1 Sweden 10 8 2 2 Canada 9 7 2 2 RCF 9 7 2 2 Scotland 9 7 2 5 Norway 10 7 3 6 United States 9 6 3 7 Switzerland 9 5 4 8 Italy 10 5 5 9 Japan 9 3 6 10 Denmark 9 2 7 10 Germany 9 2 7 10 Korea 9 2 7 10 Netherlands 9 2 7 14 China 10 2 8 0.30: Prova pressochè perfetta della squadra azzurra che ha messo da subito in difficoltà la forteandandosi a prendere la quinta vittoria del Mondiale. Decisivo il quinto end con quel 5-0 per glini 0.29: L’ruba la ...

Advertising

RadioItalia : Il 14 aprile @noemiofficial sarà da noi per registrare una nuova puntata di Radio Italia Live! #radioitalialive - UNICEF_Italia : “Buongiorno vita” il titolo del nuovo singolo del nostro Goodwill Ambassador @ilveroUltimo, e dell’evento in stream… - zazoomblog : LIVE – Italia-Norvegia 8-2: curling Mondiali maschili Calgary 2021 in DIRETTA - #Italia-Norvegia #curling… - outagedetect : ? Moderato #disservizio Internet rilevato: #Tiscali in #Italia dalle 0.10, con impatto su #Marnate #Pesaro #Catania… - zazoomblog : LIVE Italia-Norvegia 8-2 Mondiali curling in DIRETTA: Retornaz chirurgico 5 punti azzurri nel quinto end - #Italia… -