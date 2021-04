LIVE Italia-Norvegia 1-0, Mondiali curling in DIRETTA: subito mano rubata per gli azzurri nel primo end (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.24: Non riesce Walstad a colpire la stone azzurra e dunque l’Italia ruba subito la mano e 22.21: Retornaz riesce a piazzare la stone a punto ma ora manca l’ultimo tiro dei norvegesi e sono tante le loro stone dentro la casa 22.17: Double per la Norvegia che dopo 12 tiri piazza la sua stone a punto 22.14: Ci sono due stone rosse (Italia) nella casa dopo i primi nove tiri del primo end 22.08: Iniziato il match, mano della Norvegia 22.03: Tra pochi istanti prenderà via il match tra Italia e Norvegia 21.59: Queste le altre gare in programma questa sera: Giappone-Olanda, Scozia-Usa, Canada-Russia 21.57: Questa la formazione norvegese: Steffen ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.24: Non riesce Walstad a colpire la stone azzurra e dunque l’rubalae 22.21: Retornaz riesce a piazzare la stone a punto ma ora manca l’ultimo tiro dei norvegesi e sono tante le loro stone dentro la casa 22.17: Double per lache dopo 12 tiri piazza la sua stone a punto 22.14: Ci sono due stone rosse () nella casa dopo i primi nove tiri delend 22.08: Iniziato il match,della22.03: Tra pochi istanti prenderà via il match tra21.59: Queste le altre gare in programma questa sera: Giappone-Olanda, Scozia-Usa, Canada-Russia 21.57: Questa la formazione norvegese: Steffen ...

