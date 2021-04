L’Italia raccomanda l’uso del vaccino Astrazeneca solo per gli over 60. Locatelli: “Nesso di causalità non dimostrato ma plausibile” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Germania e Spagna hanno deciso uso sopra i 60 anni e la Francia sopra i 55 anni di età. La posizione decisa dal ministro della Salute è stata quella di raccomandare un uso preferenziale, del vaccino Astrazeneca, nei soggetti oltre i 60 anni di età”. È quanto ha annunciato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, nel corso della conferenza stampa (qui il video) sulle valutazioni dell’Ema in relazione al vaccino Astrazeneca. “Al momento – ha detto il numero uno del Css – non ci sono elementi per non considerare la somministrazione di Astrazeneca in chi ha ricevuto la prima dose di questo vaccino. In queste ultime ore i comitati di farmaco-vigilanza e dei vaccini, di Ema e Aifa, hanno valutato nuovi dati per quel che riguarda lo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Germania e Spagna hanno deciso uso sopra i 60 anni e la Francia sopra i 55 anni di età. La posizione decisa dal ministro della Salute è stata quella dire un uso preferenziale, del, nei soggetti oltre i 60 anni di età”. È quanto ha annunciato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco, nel corso della conferenza stampa (qui il video) sulle valutazioni dell’Ema in relazione al. “Al momento – ha detto il numero uno del Css – non ci sono elementi per non considerare la somministrazione diin chi ha ricevuto la prima dose di questo. In queste ultime ore i comitati di farmaco-vigilanza e dei vaccini, di Ema e Aifa, hanno valutato nuovi dati per quel che riguarda lo ...

